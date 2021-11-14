السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة ..

تأهلت لاعبتا المنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات "هيا المدرع" و"رنا أبوحربش" للدور نصف النهائي من منافسات الزوجي لبطولة كأس العرب للريشة الطائرة، بعد فوزهما على زوجي المنتخب الإماراتي كوثر الصايغ وبشرى نجار، بنتيجة 2/0 جاء ذلك في منافسات دور الثمانية من البطولة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، وتستعد ممثلتا الأخضر لخوض منافسات الدور نصف النهائي للبطولة أمام نظيريتهما لاعبتي المنتخب الأردني.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى من نوعها عربياً للمنتخب السعودي للسيدات للريشة، كما أنها تعكس مدى الاهتمام والدعم الذي تحظى به الرياضة النسائية في الاتحاد السعودي للريشة الطائرة.

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من جانبها فقد عبرت لاعبة المنتخب السعودي للسيدات هيا المدرع، عن سعادتها لمشاركتها بالبطولة والمستوى المميز الذي قدمته متوجهة بشكرها للاتحاد على ما يتم تقديمه للاعبي ولاعبات المنتخب من دعم واهتمام وتطوير.

يذكر أن بعثة المنتخب السعودي للريشة الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي للمشاركة في بطولة كأس العرب للريشة الطائرة التي تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة خلال الفترة من 13 - 15 نوفمبر ويمثل المنتخب السعودي للشباب في هذه المشاركة كل من اللاعبين معاذ الغامدي وعبدالله الحارثي وعبدالرؤوف حسين وأحمد السادة، أما على مستوى منتخب السيدات فتمثله اللاعبتان رنا أبو حربش وهيا المدرع، هذا وتشارك بالبطولة مجموعة من الدول العربية هي: العراق ومصر والأردن وسوريا وعمان والبحرين-والإمارات ولبنان والسعودية والكويت وتأتي هذه المشاركة تمثل استكمالاً للمشاركات الدولية للاعبات المنتخب السعودي للسيدات ونقطة انطلاق للعديد من الاستحقاقات الخارجية الهامة لمنتخب السيدات للعبة.

من جانبه، أشاد رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن بأهمية هذه المشاركة كونها تستهدف اكتساب لاعبي ولاعبات المنتخب للخبرة وتطوير مستويات أدائهم، كما أكد على اهتمام الاتحاد بالجنسين من لاعبات ولاعبي المنتخب وممارسي وممارسات اللعبة بالسعودية، من خلال تخصيص أماكن للتدريب وممارسة اللعبة. وإقامة الاتحاد للمعسكرات التدريبية وإطلاق البطولات الداخلية وإتاحة الفرصة للمشاركة في البطولات الخارجية.