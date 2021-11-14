فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط

باشرت الجهات الأمنية السعودية مساء أمس، حادث دهس وقع على طريق المئة، مقابل البوليفارد بخميس مشيط بمنطقة عسير -جنوب غرب السعودية- لثلاث فتيات أثناء محاولتهن العبور للجهة الثانية للطريق، حيث تفاجأن بمركبة من نوع فورد ارتطمت بهن في منتصف الشارع، حيث تم نقلهن لمستشفى خميس مشيط العام لتلقي العلاج.

فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو مرعب لحادثه دهس الفتيات في ظروف صعبة، حيث أن إحداهن ضربت بمقدمة السيارة، فيما أفادت المصادر أن حالتهن ولله الحمد مستقرة، ولا يوجد بهن إلا كسور وكدمات ويخضعن للعلاج ولله الحمد وسط مطالبات بإنشاء جسر مشاة على الطريق نفسه، نظراً لتكرار الحوادث على هذا الطريق.