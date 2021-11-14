.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط

  • الخط

فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط

تفاجأن بمركبة من نوع فورد ارتطمت بهن في منتصف الشارع

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

باشرت الجهات الأمنية السعودية مساء أمس، حادث دهس وقع على طريق المئة، مقابل البوليفارد بخميس مشيط بمنطقة عسير -جنوب غرب السعودية- لثلاث فتيات أثناء محاولتهن العبور للجهة الثانية للطريق، حيث تفاجأن بمركبة من نوع فورد ارتطمت بهن في منتصف الشارع، حيث تم نقلهن لمستشفى خميس مشيط العام لتلقي العلاج.

السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة   السعودية السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة  

فيما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو مرعب لحادثه دهس الفتيات في ظروف صعبة، حيث أن إحداهن ضربت بمقدمة السيارة، فيما أفادت المصادر أن حالتهن ولله الحمد مستقرة، ولا يوجد بهن إلا كسور وكدمات ويخضعن للعلاج ولله الحمد وسط مطالبات بإنشاء جسر مشاة على الطريق نفسه، نظراً لتكرار الحوادث على هذا الطريق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة! خيال جامح أم تنبؤ؟.. بيزوس يرى الفضاء موطناً للبشرية والأرض لقضاء الإجازة!
مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان مسؤول يكشف: لهذا السبب وصلت العقارب لمنازل أهالي أسوان
الأكثر قراءة
هكذا استقبل هكذا استقبل "محمد البقاعي" خبر حصوله على الجنسية السعودية 
فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط فديو مروع.. نجاة 3 فتيات من الموت دهساً في خميس مشيط
شاهد.. طيران التحالف يحصد 80 حوثيا بصرواح والبيضاء والجوف شاهد.. طيران التحالف يحصد 80 حوثيا بصرواح والبيضاء والجوف
السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة   السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة  
استمرار مناورات استمرار مناورات "رماية الخليج" بمشاركة السعودية والكويت وأميركا
الصناعات العسكرية السعودية تفتتح جناحها بمعرض دبي للطيران  الصناعات العسكرية السعودية تفتتح جناحها بمعرض دبي للطيران 
قبل أن تذهب
روبوتات حشرات تستعد للسفر إلى الفضاء
روبوتات حشرات تستعد للسفر إلى الفضاء
اكتشف المزيد