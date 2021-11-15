في موسم الرياض.. اليسا والشاب خالد يشعلان مسرح محمد عبده

استقبل مسرح "محمد عبده أرينا" في "بوليفارد الرياض" واحدة من سهرات "موسم الرياض" نجماها، "ملكة الإحساس" إليسا و"ملك الراي" الشاب خالد، من تنظيم وإشراف روتانا للصوتيات والمرئيات، وبالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه الحريصة دوما على تقديم كل ما هو مختلف ومبتكر في عالم الترفيه.

الحفل، بدأ بفقرة غنائية قدمها الموهبة الغنائية التونسية عزيز مامي المشارك حاليا في برنامج "بوليفارد المواهب" ضمن فريق المدرب حسن طالب، وقدم عزيز بصوته ثلاث أغان في السهرة لكل من صابر الرباعي وناصيف زيتون والشاب عقيل.

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وصعدت إليسا المسرح ليبدأ الحفل فعليا على هتاف وتصفيق الجمهور مرحبين بها في حفلها الأول بموسم الرياض والرابع لها في المملكة، وتحدثت إليسا للجمهور معبرة عن حبها للسعودية وجمهورها هناك قائلة: "اليوم بدنا نغني بصوت عالي ونسمع السعودية كلها"، وتوالت تفاعل الحضور مع أغانيها: "وحشتوني، إلى كل اللي بيحبوني، يا مرايتي، خدني معك، مكتوبه ليك، هنغني كمان وكمان، حالة حب، في عيونك، أسعد وحده، لولا الملامة" وغيرها.

وكانت اليسا قبل بدء فقرتها قد التقت مع أهل الإعلام وأجابت على أسئلتهم ، كما أنها وبعد انتهاء وصلتها الغنائية اجتمعت في الكواليس مع الشاب خالد وسالم الهندي والتقطوا الصور التذكارية، وتوجه الشاب خالد بسؤالها عن إجراء الحفل ، فأخبرته إليسا "المسرح مليان بجمهور رائع وراقي اجى ليحتفل ويفرح معنا في موسم الرياض"، وتوجهت اليسا وخالد بالشكر إلى تركي آل الشيخ مثنين على اهتمامه ودعمه لصناعة الفن والترفيه، مباركين له نجاح موسم الرياض، ولـ"روتانا" نجاح حفلها.

من جانبه، وفي ثاني مشاركة له بموسم الرياض بعد أن كانت الأولى عام 2019، أبدى الشاب خالد سعادته بالغناء من جديد في المملكة في موسم الرياض 2021 والتقائه مع الجمهور السعودي. ولم يخف خالد في حديثه مع أهل الإعلام والسوشيال ميديا قبل بدأ فقرته الغنائية التي ختم بها الحفل، أنه ورغم مضي أكثر من أربعين سنة له في مجال الغناء والحفلات لكنه لا يزال الآن الخوف يرافقه قبل أن يصعد المسرح.

من جهة أخرى، عبر الشاب خالد عن سعادته بالوقوف على مسرح "محمد عبده أرينا"، وذلك بعد أن أعاد تقديم أغنيته "وحده بوحده" مضيفا في هذا السياق : "كلنا عرب، والمفروض اننا نحب ونتعاون مع بعض.. لذلك أنا فرحان كوني قدمت خلال مشواري تجربتين فنيتين ارتبطا فيهما معي اسم محمد عبده الذي تجمعني به علاقة ود واحترام".