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"الغذاء والدواء السعودية تفوز بجائزة "لينكد إن" لأفضل بيئة تعلّم 2021

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الغذاء والدواء السعودية

"الغذاء والدواء السعودية تفوز بجائزة "لينكد إن" لأفضل بيئة تعلّم 2021

تهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات التي استثمرت في تعليم منسوبيها من خلال تطويرهم لاكتساب المهارات المناسبة والقابلة للتطبيق

العربية.نت - حامد القرشي

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حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية جائزة "لينكد إن" لأفضل بيئة تعلّم في تصنيف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات المملوكة للحكومة لعام 2021م، نظرًا للجهود المبذولة في التعلم والتطوير والارتقاء بقدرات منسوبي الهيئة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم المؤسسات التي استثمرت في تعليم منسوبيها من خلال تطويرهم لاكتساب المهارات المناسبة والقابلة للتطبيق، حيث ستقيم "لينكد إن" حفلًا لتوزيع الجوائز لإبراز جهود فرق العمل الناجحة في إدارة المواهب الذين أحدثوا تأثيرًا إيجابيًا خلال العام الحالي.

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وأشارت "الغذاء والدواء" إلى أن نسبة التفعيل والاستفادة عبر حسابها في المنصة للتعلم بلغت 78% عام 2021م، وتجاوز عدد المستفيدين من هذه المنصة (1116) مستخدمًا، وإنجاز ما يزيد على (5841) ساعة تعليمية، إضافةً إلى وصول عدد البرامج التي تم إنجازها (4561)، بنسبة 100%، واكتمال (103428) برنامجًا تطويريًا على المنصة.

ويعـد "لينكد إن" أكبر موقع للشبكات المهنية ووسيلة لمساعدة الأفراد لتوسيع شبكاتهم والعثور على العديد من الوظائف في مجال عملهم، ويساعد على تبادل المعرفة والأفكار من خلال البقاء على اتصال مع ملايين المستخدمين، كما يمكّن المستفيدين من البرامج التطويرية على تعزيز العديد من المهارات مثل إدارة الوقت واتخاذ القرارات ورفع الإنتاجية في العمل.

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