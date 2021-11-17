التحالف: تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثي نحو خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قال في السابع من الشهر الجاري، إن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

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وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة يتم التصدي لها وأن إجراءات صارمة تتخذ لحماية المدنيين.

يذكر أن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

استهداف منصات الإطلاق

وأضاف المالكي أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة.

كذلك، أوضح المتحدث باسم التحالف حينها أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.