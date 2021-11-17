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سعوديتان تحصدان برونزية البطولة العربية للريشة

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لاعبتي المنتخب السعودي للريشة الطائرة

سعوديتان تحصدان برونزية البطولة العربية للريشة

هذه هي المشاركة العربية الأولى للمنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات

العربية.نت - نادية الفواز

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توج رئيس الاتحاد العربي للريشة الطائرة سوسن تقوي ورئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة الأستاذ مقرن المقرن، لاعبتي المنتخب السعودي للريشة الطائرة هيا المدرع ورنا أبو حربش، ببرونزية الزوجي لبطولة كأس العرب للريشة الطائرة، بعد فوزهما يوم الثلاثاء، على نظيرتيهما لاعبتي المنتخب الإماراتي كوثر الصائغ وبشرى نجار بنتيجة ٢/٠ ، جاء ذلك في ختام منافسات بطولة كأس العرب للريشة الطائرة التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة لمدة ٣ أيام، بمشاركة مجموعة من الدول العربية هي: العراق ومصر والأردن وسوريا وعمان والبحرين-والامارات ولبنان والسعودية والكويت.

السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة   السعودية السعوديتان هيا ورنا تتأهلان لنصف النهائي  في كأس العرب للريشة  

وتعد هذه المشاركة العربية الأولى للمنتخب السعودي للريشة الطائرة للسيدات، كما تعد نقطة انطلاق للعديد من الاستحقاقات الخارجية لمنتخب السيدات.

من جانبه، عبر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن المقرن، عن سعادته بتحقيق لاعبات المنتخب السعودي للسيدات لهذا المنجز العربي الهام، موضحا أن هذا الإنجاز قد جاء ثمرة الجهود التي يبذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووزارة الرياضة لدعم وتطوير لاعبي ولاعبات المنتخب ومنظومة رياضة الريشة الطائرة في السعودية، كما أكد على سعي الاتحاد لبذل المزيد من الجهد لتحقيق المزيد من الإنجازات على المستويات الإقليمية والآسيوية والأولمبية والدولية.

لاعبتي المنتخب السعودي للريشة الطائرة خلال التتويج
لاعبتي المنتخب السعودي للريشة الطائرة خلال التتويج

يشار إلى أن المنتخب السعودي للريشة للفريق الأول يستعد للمشاركة في بطولة البحرين الدولية التي ستستضيفها مدينة المنامة خلال الفترة من ١٧ -٢٧ من الشهر الجاري.

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