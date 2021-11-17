بعد إعلان "أوكساجون".. الرئيس التنفيذي يوضح معنى الكلمة

بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، كشف الرئيس التنفيذي للشركة نظمي النصر معنى كلمة "أوكساجون" ولماذا تم اختيارها.

وأوضح النصر أن الكلمة تتكون من مقطعين اثنين، الأول "أوكس" وقد جاءت من أوكسجين، والكلمة الثانية "جون" ومعناها الشكل المثمن.

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كما، أضاف أن في كلمة "أوكساجون"، مجموعة من الرسائل، أبرزها الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى أن الأوكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة.

"نظافة البيئة"

وأشار إلى أن "الأوكتاجون" هو أسلوب شبه هندسي يؤكد أهمية المدينة.

إلى ذلك، قال إن المدينة الجديدة ستكون باكورة صناعة في نيوم، مشيراً إلى أنها ستكون المدينة الصناعية الرئيسية.

وأكد أن المنطقة ككل عندما تكتمل سيكون فيها ميناء عالمي ومنطقة صناعية متكاملة، لافتاً إلى وجود كافة الخدمات اللوجستية لنيوم بأكملها وليس لـ"أوكساجون" فقط.

الرئيس التنفيذي لـ #نيوم "نظمي النصر" يشرح معنى #أوكساجون، التي جرى الإعلان عنها كمدينة صناعية عائمة، ويتحدث عما ستحتويه المدينة.



عبر: @H_alsufayan pic.twitter.com/FVIRbYin59 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2021

جدير بالذكر أن "أوكساجون" ستحتل منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.

"أكبر هيكل عائم في العالم"

ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية.

🦾 تصنيع متقدم وخدمات لوجستية معززة بتقنيات الجيل القادم

📈 تمكين النمو والابتكار

🌐 بوابة تفتح طرق التجارة العالمية

🌱تمدّها الطاقة النظيفة بنسبة 100%



المستقبل في أوكساچون لا يؤمن بالمستحيل.#نيوم #أوكساچون pic.twitter.com/ha7KaSMn6b — OXAGON (@NEOMOXAGON) November 16, 2021

كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ "الاقتصاد الأزرق" وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.