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بعد إعلان "أوكساجون".. الرئيس التنفيذي يوضح معنى الكلمة

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مشروع أوكساجون من الصفحة الرسمية في تويتر
مشروع أوكساجون من الصفحة الرسمية في تويتر

بعد إعلان "أوكساجون".. الرئيس التنفيذي يوضح معنى الكلمة

دبي – العربية.نت

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بعد إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أوكساجون"، كشف الرئيس التنفيذي للشركة نظمي النصر معنى كلمة "أوكساجون" ولماذا تم اختيارها.

وأوضح النصر أن الكلمة تتكون من مقطعين اثنين، الأول "أوكس" وقد جاءت من أوكسجين، والكلمة الثانية "جون" ومعناها الشكل المثمن.

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كما، أضاف أن في كلمة "أوكساجون"، مجموعة من الرسائل، أبرزها الاهتمام بالبيئة، مشيراً إلى أن الأوكسجين هو المنبع الرئيسي لنظافة البيئة.

"نظافة البيئة"

وأشار إلى أن "الأوكتاجون" هو أسلوب شبه هندسي يؤكد أهمية المدينة.

إلى ذلك، قال إن المدينة الجديدة ستكون باكورة صناعة في نيوم، مشيراً إلى أنها ستكون المدينة الصناعية الرئيسية.

وأكد أن المنطقة ككل عندما تكتمل سيكون فيها ميناء عالمي ومنطقة صناعية متكاملة، لافتاً إلى وجود كافة الخدمات اللوجستية لنيوم بأكملها وليس لـ"أوكساجون" فقط.

جدير بالذكر أن "أوكساجون" ستحتل منطقة كبيرة في الركن الجنوبي الغربي من نيوم، وتتركز البيئة الحضرية الأساسية حول الميناء المتكامل ومركز الخدمات اللوجستية الذي سيضم غالبية سكان المدينة الصناعية.

"أكبر هيكل عائم في العالم"

ويقلل التصميم الثُّماني الفريد للمدينة من أي تأثيرات على البيئة، حيث سيوفر أفضل ما يمكن من استخدامات الأراضي، لدعم توجه نيوم في الحفاظ على ما نسبته 95% من البيئة الطبيعية.

كما تشكل المدينة أكبر هيكل عائم في العالم وتعد مركزاً لتطوير نيوم لـ "الاقتصاد الأزرق" وذلك بالاعتماد على البحار في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس تركيز نيوم على التطوير الإبداعي والمبتكر.

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