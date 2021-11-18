التحالف: 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة.

وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.

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وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من الميليشيا الإرهابية بمعركة مأرب، مضيفاً: "وعليهم تحمل المزيد من الخسائر".

يأتي هذا بينما أفادت مصادر "العربية" و"الحدث"، بأن تحالف دعم الشرعية في اليمن نفذ ليل الأربعاء، ضربات جوية استهدفت مخازن وورشاً لميليشيا الحوثي في صنعاء، موضحةً أن ضربات التحالف استهدفت قاعدة الديلمي الجوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.

كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعاً سرياً في صنعاء يستخدمه خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله.

ميليشيا الحوثي، من جهتها، نعت قتلى الميليشيا الإيرانية بعد أن استهدفت قوات التحالف المنشأة السرية.

وبينما تستمر الاشتباكات على كافة الجبهات في مأرب منذ أسابيع، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، تنفيذ 29 عملية استهداف للميليشيات في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف في بيان، الأربعاء، أن العمليات أدت لتدمير منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات الحوثية، مؤكداً أن خسائرها البشرية تجاوزت 90 عنصراً.