الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار أبها

أعلن تحالف دعم الشرعية، ليل الأربعاء، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

إلى هذا، قال التحالف إن هناك تصعيدا منة ميليشيا الحوثي ومحاولات عدائية وعبثية لاستهداف المدنيين بالمطارات المدنية والمدن الآهلة بالسكان.

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وأوضح أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر الهجمات العدائية العابرة للحدود.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أُطلقت نحو خميس مشيط، بالمملكة العربية السعودية.

وكان التحالف قال في السابع من الشهر الجاري، إن محاولات ميليشيا الحوثي العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة.

وأضاف أن محاولات الميليشيا إطلاق المسيرات المفخخة يتم التصدي لها وأن إجراءات صارمة تتخذ لحماية المدنيين.

يذكر أن المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، أعلن في العاشر من الشهر الجاري، تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة.

كذلك، أوضح المتحدث باسم التحالف حينها أن الضربات حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين، مؤكدا أن اعتداءات الميليشيا العابرة للحدود عبثية ولا يزال التحالف يمارس ضبط النفس.