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الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

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خسوف جزئي للقمر

الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15

يُرصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان ولن يكون مشاهداً في سماء الوطن العربي

العربية.نت - مريم الجابر

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تشهد الكرة الأرضية، غدًا الجمعة، حدوث خسوف جزئي عميق استثنائي، إذ سيكون معظم قرص القمر داخل ظل الأرض وستختفي إضاءته وسيبقى جزء صغير من القمر تصله أشعة الشمس المباشرة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن الخسوف الجزئي سيدوم لمدة 3 ساعات و28 دقيقة و23 ثانية؛ ما يجعله أطول خسوف جزئي منذ القرن الخامس عشر وأطول خسوف في القرن الحادي والعشرين.

وأشار إلى أن هذا الخسوف هو الثاني والأخير في عام 2021، وسيحدث والقمر في العقدة الصاعدة قبل يوم من وصوله إلى نقطة الأوج.

وسوف يرُصد الحدث بأكمله في أميركا الشمالية والمحيط الهادي وألاسكا وشرق أستراليا ونيوزيلندا واليابان، ولن يكون مشاهداً في سماء السعودية أو الوطن العربي.

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