بعد ترقب وانتظار.. كشف اسم الفرقة الكورية المشاركة بموسم الرياض

بعد ترقب وانتظار من مُعجبي الكيبوب للإعلان عن الفنانين الذين سيحضرون موسم الرياض هذا العام، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم، عن اسم الفرقة الكورية التي ستشارك في فعاليات موسم الرياض.

وقال إن فرقة "ستراي كيدز" ستحيي حفلا يوم 14 يناير المقبل، كما سيشارك في الحفل المغنية "كيم تشونغها".

مادة اعلانية

وكان آل الشيخ قد أجرى استفتاء للجمهور من خلال تصويت عبر منصة "تويتر" وضع فيه أربعة فرق كورية، كما يذكر أن موسم الرياض الأول استضاف فرقة "BtsK".

من المقرر أن يجري الحفل في 14 يناير 2022، وسيُفتح باب حجز التذاكر في 25 نوفمبر.

يذكر أن السعودية أقامت لأول مرة حفلة لفرقة غنائية من كوريا الجنوبية في عام 2019، عندما استضافت فريق "BTS" في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن فعاليات "موسم الرياض".