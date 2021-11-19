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السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها لدى الصومال

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الخارجية السعودية
شعار وزارة الخارجية السعودية

السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها لدى الصومال

وزارة الخارجية السعودية تعرب عن تطلعها إلى تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب

العربية.نت

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أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال، في العاصمة مقديشو.

العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيفية)
العاصمة الصومالية مقديشو (أرشيفية)
لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة السعودية لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة

وبحسب بيان نُشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمّنت الوزارة "جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها إلى "تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".

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