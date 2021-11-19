السعودية تعلن إعادة افتتاح سفارتها لدى الصومال

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال، في العاصمة مقديشو.

وبحسب بيان نُشر على وكالة الأنباء السعودية "واس"، ثمّنت الوزارة "جهود الحكومة الصومالية في تسهيل إجراءات إعادة افتتاح سفارة المملكة في مقديشو، ما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

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كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن تطلعها إلى "تعزيز العمل المشترك بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق مزيداً من النماء والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين".