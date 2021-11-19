الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو "هوليوودي" مبهر لموسم الرياض

حظي برومو ترويجي لإحدى فعاليات موسم الرياض 2021 بإعجاب مبهر من قبل رواد التواصل الاجتماعي، والذي صُور على غرار أفلام الأكشن والمغامرة والرعب بهوليوود، وتزامناً بث رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مساء أمس، برومو ترويجيا لمنطقة "كومبات فيلد" شارك به 14 من نجوم الغناء والفن والرياضة والإعلام، ومشاهير مواقع التواصل في السعودية.

وفي مقدمة المشاركين الداعية المعروف عادل الكلباني، والفنان خالد عبدالرحمن، والفنان عايض، وحارس المنتخب السعودي السابق محمد الدعيع، وخبير الفلك خالد الزعاق، كما تضمن الفيديو مشاركة عدد من مشاهير السوشيال ميديا، ومنهم أبو جركل وحسن الصبحان وإبراهيم الفريان ونجم مسلسل رشاش "قحص" إبراهيم الحجاج.

مادة اعلانية

وأظهر الفيديو ارتداءهم ملابس الحرب القديمة وممارستهم للألعاب القتالية بأدوات القتال قديماً وحديثاً، ومنطقة "كومبات فيلد" إحدى مناطق موسم الرياض 2021 نجحت بفعالياتها في استقطاب عشاق ألعاب القتال والفعاليات الإلكترونية والتحديات المتنوعة، للدخول في مغامرات فريدة تعكس مدى التنوع الترفيهي وتعدد مساراته في فعاليات المنطقة وألعابها المتنوعة.

وتشتمل المنطقة على عدد من الفعاليات الموزعة على 6 مواقع رئيسة، وهي المنطقة العسكرية، ومنطقة خط النار، والمنطقة التقنية، ومنطقة "Wild FrontierK" وقرية العصور الوسطى التي تتضمن فعالية الرمي بالسهام والفؤوس، إلى جانب الهروب من السجن، ومنطقة بارود التي تتوفر فيها خيمة استراحة المحارب، والراوي، ومدربة الصقور، وورش الأطفال.

كما تضم المنطقة متحفًا للسلاح على مساحة 310 أمتار مربعة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية اليومية 44 ألف زائر، وتقدم عروضًا حية لقتال الروبوتات، وعروض المشاهد الخطرة للقتال الحي بين طرفين، تقدمها مجموعة من الاستعراضيين العالميين المحترفين وسط أجواء مليئة بالإثارة.