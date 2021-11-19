خادم الحرمين وولي عهد الكويت‬ يستعرضان الموضوعات المشتركة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم (الخميس)، من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي.

ونقل الشيخ مشعل الأحمد خلال الاتصال للملك سلمان، تحيات أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت.

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واطمأن خادم الحرمين على صحة أمير الكويت، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.