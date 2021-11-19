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فشل إطلاق الحوثيين صاروخين من صنعاء وسقوطهما داخل اليمن

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Remnants of a Houthi missile pictured in an earlier incident. (File photo)
بقايا صاروخ حوثي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

فشل إطلاق الحوثيين صاروخين من صنعاء وسقوطهما داخل اليمن

تحالف دعم الشرعية: عملية إطلاق الصواريخ اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في قرية ضبر

العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الجمعة، أن ميليشيا الحوثيين فشلت في إطلاق صاروخين باليستيين من جنوب صنعاء، وقد سقطا داخل اليمن.

وأكد التحالف أن "عملية إطلاق الصواريخ اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية" وذلك في قرية ضبر.

يأتي هذا بينما أكدت مصادر سقوط صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي على منطقة الحناية غرب تعز. وأضافت أن المليشيات الحوثية تقصف بالصواريخ منطقتي الحناية بالكدحة و وادي رين بموزع غربي تعز.

صواريخ باليستية حوثية (أرشيفية)
صواريخ باليستية حوثية (أرشيفية)
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وفي وقت سابق من اليوم كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن تنفيذ 28 استهدافاً للميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة.

وأكد التحالف تدمير منظومة دفاع جوي للميليشيات و19 آلية في جبهة مأرب، بالإضافة لمقتل 105 عناصر من الحوثيين في استهدافات مأرب والبيضاء الأخيرة.

وفي سياق آخر، قال التحالف إنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لحماية قوات الساحل والمدنيين.

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