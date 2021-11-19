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لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة

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الوزير الجلاجل يقبل رأس المراسل اليامي

لهذا السبب قبّل وزير الصحة السعودي رأس موظف يعمل مراسلا بالوزارة

"المراسل الذهبي" أمضى أكثر من نصف قرن وعاصر 22 وزيراً للصحة خلال عمله

العربية.نت - حامد القرشي

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كرمت وزارة الصحة السعودية أحد مراسليها، و قد أمضى أكثر من نصف قرن وعاصر 22 وزيراً للصحة خلال عمله. وخلال تكريمه قام وزير الصحة فهد الجلاجل بتقبيل رأس المراسل الذي أُطلق عليه لقب "المراسل الذهبي" تقديراً له وتكريماً لجهوده المبذولة طيلة سنوات عمله.

الموظف المراسل علي اليامي قال خلال فيديو بثته وزارة الصحة السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر": التحقت بوزارة الصحة 26/ 8/ 1370 هجرية إلى اليوم، منذ أن كان مقر الوزارة في مكة المكرمة وانتقلت معها إلى العاصمة الرياض.

و أوضح في حديثه، أنه كان يعد القهوة المصنوعة من البن الخولاني والزعفران والهيل والقرنفل لوزراء الصحة والتي تنال إعجابهم.

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في حين قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، خلال مقطع الفيديو، للمراسل اليامي: "رقمي.. الوزير رقم 22 وهذه شهادة لي وأعتز بأنك في الوزارة 60 سنة، ويعطيك العافية، فأنت عندك من النصائح والفوائد خلال 60 سنة و22 وزيرا أريد سماعها منك دئماً".

وفي الختام قال له وزير الصحة: "تسمح لي أحب رأسك؟" وقام الوزير بتقبيل رأسه داعياً له بالتوفيق.

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