 الثقافة السعودية تصدر 78 قرار ابتعاث في مجالات متعددة

أصدرت وزارة الثقافة السعودية، الخميس، قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، وذلك في إطار جهودها المستمرة نحو تأهيل المواهب الوطنية في التخصصات الفنية والثقافية.

وشملت الدفعة الخامسة 78 طالباً وطالبة، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهما بالبعثة، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% والطالبات 55%، ونسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% و37% لدرجة الماجستير و%1 لدرجة الدكتوراه.

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وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.