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المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح

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المسجد النبوي - تصوير بندر صغير
المسجد النبوي

المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح

الصلاة في المسجد النبوي تتطلب فقط إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية للشخص "محصناً بجرعتين" ضد فيروس كورونا أو "محصناً متعافياً"، أو "محصناً" بجرعة أولى وأكمل 14 يوماً"

دبي - العربية.نت

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أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية شروط الصلاة في المسجد النبوي، مؤكدة أنها لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن الصلاة في المسجد النبوي لا تتطلب إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" ولا تحتاج إلى موعد، ولكن يشترط إبراز تطبيق "توكلنا" وأن تكون الحالة الصحية للشخص "محصنا بجرعتين" ضد فيروس كورونا أو "محصنا متعافيا"، أو "محصنا" بجرعة أولى وأكمل 14 يوما"، نقلا عن صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأشارت إلى أنه لا توجد مواعيد للصلوات المفروضة في المسجد النبوي، أما الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم فيشترط فيهما إصدار تصريح عبر تطبيق "اعتمرنا"، داعية إلى متابعة التطبيق باستمرار لإمكانية الحجز حسب الأوقات المتاحة.

ولفتت الوزارة إلى أن الدخول للمسجد النبوي يتم أيضا بموجب إبراز تطبيق "توكلنا".

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