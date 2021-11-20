قصر طيني يقف شامخاً منذ 250 عاماً.. جنوب الرياض

انفردت قصور ومنازل ‫آل حنيش التاريخية، والواقعة في حي ‫الريع القديم جنوب محافظة ‫السليل بمنطقة الرياض، بطابع معماري فريد، وجسدت جمال التراث العمراني بطراز نجدي شامخ.

مباني الطين العتيقة، احتضنت عبق الماضي ورائحة الأجداد، لتفوح بين جدرانها إرثا أصيلاً يحكي أصالة من سكنها، كان ذلك دافعاً للمصور الضوئي والمهتم بالمواقع التراثية والسياحية عبد الإله الفارس، لالتقاط حزمة صور جسدت جمال المكان.

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وأوضح لـ"العربية.نت" بقوله: "حرصتُ على توثيق هذه المواقع ونقل هذه المشاهد إلى العالم، فقصور ومباني آل حنيش الطينية التراثية، تمثل نموذجًا مثاليًا للبيوت التراثية التي كانت سائدة قديمًا في وسط السعودية، حيث يعود تاريخ إنشائها بشكلها الحالي إلى ما يزيد على 250 عامًا".

التراث العمراني القديم

وتعد مباني آل حنيش من أبرز المعالم التراثية بالمنطقة، ومازالت محافظة على تراثها العمراني، لذا تتميز تلك القصور بتراث وعبق فريد، بالإضافة إلى طبيعة أهلها المضيافة، وتزخر بالعديد من المعالم والقصور التاريخية العتيقة، والتي تدل على قدم وعراقة هذا الإرث الحضاري. ولعل ما يميّزها وجود تنوع في تراثها والعديد من المعالم والعناصر المعمارية التي لازالت تحتفظ بتفاصيلها وطرازها وعناصرها المعمارية، حيث لا يكاد يخلو معلم بالمكان من بصمة للتراث في أحد جنباته.

زخارف تراثية

الموقع يعج بالعديد من القصور والمباني التاريخية والمباني السكنية القديمة، وطرزت القصور والمباني أنواع الزخارف الرائعة للنوافذ والأبواب، إذ إنها تحتوي على الكثير من الخطوط المتقاطعة، المربعات، الدوائر والمثلثات، إلى جانب الاستعانة ببعض الأوراق والزهور، وكذلك عناقيد العنب وسعف النخيل، وتميل هذه الزخارف لاختصار التفاصيل والتخلي عن التعقيدات.

الزخارف التراثية التي نُقشت على الأبواب الخشبية تُشير إلى أحد أشكال الهوية المعمارية التي تقوم بعكس الخصائص والسمات البيئية والاجتماعية للمجتمع، كما أخذت المباني طابعًا معماريًا مميزًا يتلاءم مع الفترة الزمنية وما لديها من إمكانيات ومقومات، فالبيوت تم بناؤها من الطين الذي تمت تقويته باستخدام أعواد التبن، وكذلك تسقيفها بجذوع الأثل وسعف النخيل.

معالم سياحية

المصور الفارس أكد أن القصور الطينية القديمة في المنطقة أصبحت من المحطات السياحية الجاذبة في المنطقة، و"معلماً بارزاً للسائح للاطلاع على فن البناء القديم والهندسة العمرانية الفريدة في إنشاء البيوت الطينية المنتشرة بمملكتنا الحبيبة، وتنوعاً نادراً في شكل الأحياء لكل منطقة"، حيث تشتهر السعودية باحتضانها لقصور ومبان تاريخية عتيقة مازالت شامخة مما حافظ على جمالها.

وختم حديثه: "الجهات المعنية في دولتنا الغالية تبذل جهودا كبيرة تجاه القرى التاريخية والأماكن الأثرية والحصون العتيقة، للمحافظة عليها، كونها علامة حضارية وثقافية تراكمت عبر مئات السنين، وما تضمه من تجارب إنسانية ثرية ومتنوعة".