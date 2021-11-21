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الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار نجران

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المسيرة الحوثية الثانية صوب مطار الملك عبدالله في جازان
مسيرة حوثية دمرتها الدفاعات السعودية (أرشيفية)

الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار نجران

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف مطار نجران جنوب السعودية.

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وأشار إلى تناثر شظايا المسيرة الحوثية المدمرة على حي العريسة في نجران دون وقوع إصابات.

إلى هذا، أوضح التحالف أن المسيرة التي تم اعتراضها انطلقت من مطار صنعاء لتنفيذ الهجوم على مطار نجران.

وشدد على أن خيارات الرد مطروحة على محاولة استهداف الحوثيين مطار نجران.

وكان التحالف أعلن عن تنفيذ عملية نوعية بصنعاء وصعدة ومأرب دمرت 13 هدفا عسكريا لميليشيات الحوثي.

وقال إن الأهداف شملت مخازن أسلحة ومنظومات دفاع جوي واتصالات لإطلاق المسيرات، مشيراً إلى أن العملية النوعية بصنعاء وصعدة ومأرب هيأت البيئة العملياتية للاستجابة الفورية للتهديدات.

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