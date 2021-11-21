.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

السعودية.. هذا موعد انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني

  • الخط
THUMBNAIL_ نشرة الرابعة | السعودية الأولى عربيا في الأمن السيبراني

السعودية.. هذا موعد انطلاق ملتقى المرأة بالأمن السيبراني

الحدث يهدف للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، عن تنظيم ملتقى المرأة في الأمن السيبراني، يومَي الثلاثاء والأربعاء، الموافق 1 - 2 مارس 2022م بالرياض، بحضور عدد من المختصين والأكاديميين والباحثين في مجال الأمن السيبراني.

ويأتي هذا الملتقى ضمن إطار مبادرات الهيئة لتمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، ودعم المرأة وتشجيعها على الانضمام إلى هذا المجال، بالإضافة إلى تنمية المهارات، وتبادل الخبرات، والتمكين الوظيفي والقيادي في هذا المجال.

تعزيز مشاركة المرأة

كما يهدف الملتقى إلى تعزيز مشاركة المرأة في الأمن السيبراني، والتعريف بالفرص المتاحة في التعليم والتدريب للتأهيل للعمل في مجالات الأمن السيبراني.

وكذلك تمكين التطوير المهني والقيادي للمرأة لزيادة الكفاءة المهنية في هذا المجال، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة السعودية في هذا الملف.

كذلك يتضمن الملتقى مناقشة عدة موضوعات تشمل الوضع الراهن لتمثيل المرأة في مجالات الأمن السيبراني، واستعراض الجهود المبذولة لبناء القدرات الوطنية ضمن برامج التعليم والتدريب وسبل تعزيز تلك الجهود.

ممكنات التوظيف

إلى ذلك، تشمل موضوعات الملتقى مناقشة ممكنات التوظيف، والتمكين القيادي للمرأة في مجالات الأمن السيبراني، كتوفير التدريب المهني المختص، والتدريب على رأس العمل لاكتساب المهارات، وتبادل الخبرات، واستعراض نجاحات المرأة السعودية، ومناقشة سبل تمكينها، وريادتها في مجالات الأمن السيبراني.

يشار إلى أن الملتقى يأتي ضمن إطار تحقيق مستهدفات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بناء الكوادر الوطنية السيبرانية المختصة، وتعزيز مشاركة المرأة في هذا المجال تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة بوصفه أحد المقومات الرئيسة للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هربت من أمها وأغضبت هربت من أمها وأغضبت "الزعيم".. ما لا تعرفه عن سهير البابلي
وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي وفاة الفنانة المصرية سهير البابلي
الأكثر قراءة
علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني علق بصحراء سعودية ليومين.. فيديو لسوداني "يا مرحباً بالفزعة"
صور تخطف القلوب.. مشاهد ساحرة للصحراء جنوب السعودية صور تخطف القلوب.. مشاهد ساحرة للصحراء جنوب السعودية
أعمال قيد الإنجاز.. 6 منارات جديدة في المسجد الحرام أعمال قيد الإنجاز.. 6 منارات جديدة في المسجد الحرام
وزير الشؤون الإسلامية: نجحنا بتصحيح مسار الدعوة والتصدي للغلو وزير الشؤون الإسلامية: نجحنا بتصحيح مسار الدعوة والتصدي للغلو
"الصحة الخليجي" يكشف خطورة معجون الأسنان على الحروق
الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار نجران الدفاعات السعودية تدمر مسيرة حوثية أطلقت صوب مطار نجران
قبل أن تذهب
شاهد كيف تحولت الرياض لمدينة جاذبة للسيّاح
شاهد كيف تحولت الرياض لمدينة جاذبة للسيّاح
اكتشف المزيد