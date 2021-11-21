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"الصحة الخليجي" يكشف خطورة معجون الأسنان على الحروق

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مجلس الصحة لدول مجلس التعاون

"الصحة الخليجي" يكشف خطورة معجون الأسنان على الحروق

وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة

الرياض - العربية.نت

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تزامناً مع حلول فصل الشتاء في دول الخليج، نشر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون فيديو توعويا يسلط الضوء على إشاعة تتعلق بمدى إمكانية استخدام معجون الأسنان في علاج إصابات الحروق.

وأوضح المجلس خلال المقطع أن وضع معجون الأسنان على الحروق يُعد من أبرز الأخطاء الشائعة، كونه يحبس الحرارة تحت الجلد بسبب فلوريد الصوديوم، كما أنه قد يتسبب بتلوث الحروق.

ونصح من يتعرضون للحروق بالابتعاد عن مصدر الحرائق، وتبريد منطقة الحرق بمياه جارية فاترة لمدة 20 دقيقة، والابتعاد عن الثلج أو ماء الثلج، والتأكد من عدم تعلق أي شيء بالمنطقة.

وموه بضرورة تغطية الجرح بشريط لاصق أو كيس بلاستيكي نظيف للحروق، مع استخدام المُسكن عند الشعور بالألم ومنها "الباراسيتامول" و"الإيبوبروفين.

أهم الإرشادات

كما شدد على أنه إذا كان سبب الحروق مادة حمضية أو كيميائية فمن الضروري شطف المنطقة المصابة بأكبر قدر ممكن من الماء النظيف، والاتصال بالإسعاف فورا.

يذكر أن نشر المقطع جاء متزامناً مع بداية فترة الشتاء في معظم دول الخليج والتي عادة ما يصحبها فعاليات قد تتسبب في الحروق مثل إشعال النار أو استخدام أجهزة التدفئة.

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