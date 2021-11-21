أعمال قيد الإنجاز.. 6 منارات جديدة في المسجد الحرام

كشفت تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن إنهاء 90% من الأعمال الإنشائية والمعمارية في الأسقف في دور صحن المطاف، و6 منارات بالمسجد الحرام في التوسعة السعودية الثالثة.

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وأكدت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية أنه بالتزامن مع شدة جائحة كورونا وفترة التعليق للعمرة والصلاة وقلة أعداد المصلين، كثفت الإدارة العامة للمشاريع من أعمالها في التوسعة السعودية الثالثة ورحاب المسجد الحرام.

بدوره، أوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد الوقداني، أن الأعمال الإنشائية مستمرة على وتيرة عالية، حيث بلغت نسبة الانتهاء من أعمال الإنشاء بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بما يزيد عن 88.5%، مضيفاً أن أعمال التشطيبات (رخام الأعمدة والزخارف والحوائط) بلغت 98%، كما شملت تركيب الأسقف بنسبة 100%.

وأضاف أن أعمال منارتي باب الفتح بلغت أكثر من 87.3% و92.1% لمنارتي باب العمرة، كذلك الانتهاء من أعمال رخام الأعمدة والحوائط بنسبة 39%، وتركيب سقف البوابة بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز للأعمال الانشائية بمنارتي باب الفتح 87.3%.

كما بين أن الوكالة استفادت خلال الفترة الماضية بسبب قلة كثافة المصلين والمعتمرين وعبر الإشراف على عدة مشاريع بالتوازي، كان أبرزها أعمال الأسقف بمبنى المطاف حيث بلغت نسبة إنجاز الأسقف بدور صحن المطاف 50 %، والدور الأرضي 30%، وبلغت 5% في الدور الأول، وأن نسبة الإنجاز لباب إسماعيل (الواجهات الخارجية أعمال الرخام) تتجاوز 85%، تم فيها أعمال تركيب الخرسانة مسبقة الصب بنسبة 100%، أما الواجهات الشمالية 70%.

إلى ذلك، أشار إلى أن أعمال الانتهاء من الــ6 منارات تخلص إلى ارتفاع العدد الإجمالي لها إلى 19 منارة والتي تجسد رعاية المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، وصولاً لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبيننا أن هذه التوسعات العملاقة الكبرى لم يسبق لها مثيل منذ 1400 سنة، وفق قوله.