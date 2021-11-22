مؤسسة التدريب السعودية توضح: ألغينا دورة عن الزوجة الثانية!

بعد أن أثار الإعلان عنها جدلاً واسعاً في الوسط الاجتماعي بالسعودية، أكدت جمعية البر الأهلية إلغاء الدورة المزمع إقامتها، تحت عنوان "مهارات اختيار الزوجة الثانية"، كاشفة عن أن خطأ إدارياً كان وراءها.

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وأوضح مدير جمعية البر بالرس فهد السرداح، أن خطأ إداريا ارتكبه موظف جديد تسبب بالإعلان عن الدورة، وقد تم إلغاؤها كاملة، بعد أن حذف الإعلان من مواقع التواصل الاجتماعي.

أوقفت فوراً

جاء ذلك بعدما كشف المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي، أن وحدة الرصد بالإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة رصدت إعلانا عن دورة "مهارات لاختيار الزوجة الثانية"، وقد تواصلت الإدارة مع الجهة الناشرة من أجل شعار إيقاف الإعلان فوراً.

كما أضاف العتيبي في حديثه لوسائل إعلام، أن المؤسسة ليس من اختصاصاتها الترخيص لمثل تلك البرامج التدريبية، حيث هناك جهات أخرى تختص بمثل هذا النوع من البرامج التدريبية الاجتماعية.

إلى ذلك أشار إلى أن المؤسسة تشجع مختلف الجهات المرخصة المقدمة لخدمة التدريب على تقديم برامج تدريبية نوعية تسهم في تنمية مهارات الموارد البشرية وتطويرها وفق الضوابط واللوائح الخاصة بالتدريب الأهلي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب كانت تدخلت فوراً، وألغت الدورة المذكورة بعد تداول الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.