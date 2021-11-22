جدل واسع بعد استقبال "أم عايض" لوزير الموارد السعودي

أثارت السعودية "أم عايض" الشهيرة بعملها في الأعراس، جدلا واسعا حين استقبلت وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي في برنامج "يوم الرجل" مرددة عبارات المديح في الوزير، لتدوي المكان بزغروطتها المدوية.

موقف أم عايض وثقه فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعية، لتنهال تغريدات معارضة لهذا الموقف، معتبرين ذلك بأنه هدر للمال دون فائدة لمثل تلك البرامج، في الوقت الذي نفت أم عايض تقاضيها لاي مبلغ مادي.

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في الوقت ذاته، جاءت ردود بعض منسوبي الوزارة على منصات التواصل، بأن تواجد الشهيرة "أم عائض" كان اجتهاد فردي من موظفة جديدة، وستخضع لللمحاسبة والتحقيق بحسب ما تنصه الأنظمة.

في السياق، كشفت أم عايض في حديث لوسائل الإعلام، بأن هناك تنسيق مسبق معها قبل 15 يوم، من أجل تواجدها والترحيب بالوزير، وقالت "حضرت بالوقت المحدد، ودخلت الموقع في الساعة السابعة والنصف صباحا، وقمت بواجبي في استقبال الوزير والترحيب به وبكافة الحضور، دون اعتراض من أحد، وأشارت إلى أنها مجرد مدعوة للمشاركة في استقبال الوزير، ولم تتقاضَ أي مبالغ مادية".

فيما استنكرت أم عايض الهجوم ورود الفعل عليها، مرجعة ذلك بأن ما قامت به هو عملها الطبيعي والمعروف عنها في المناسبات والأفراح.