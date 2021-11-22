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خالد بن سلمان: اجتماع مجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي

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خالد بن سلمان
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع - واس

خالد بن سلمان: اجتماع مجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي

الاجتماع كان برئاسة وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين

دبي - العربية.نت

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نيابة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ترأس الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اليوم، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة الثامنة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مقر أمانة مجلس التعاون في مدينة الرياض.

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وكان الاجتماع برئاسة وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين الفريق الركن عبدالله حسن النعيمي، ومشاركة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.

جهود مخلصة

كما نقل نائب وزير الدفاع خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، وبالغ تقديرهما للجهود المخلصة التي يقوم بها المجلس.

كذلك قدم الأمير خالد شكره لمملكة البحرين على رئاستها الدورة الثامنة عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج.

وأعرب عن ترحيب المملكة واستضافتها للدورة التاسعة عشرة القادمة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.

يشار إلى أن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، كان أعلن اليوم أن اجتماع مجلس التعاون بحث التنسيق الدفاعي بين دول مجلس التعاون في الخليج والتي كانت مشاركة في الاجتماع.

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