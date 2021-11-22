السعودية.. شاهد كيف اكتست "القريات" بالبرد

وثقت العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل، حالة الطقس في القريات الأحد بعد انخفاض درجات الحرارة وتساقط حبات البرد والثلوج على ساحات واسعة، وخاصة في أطراف المنطقة التي اكتست باللون الأبيض.



من جهته، توقع خبير الطقس والباحث فلكي سعودي وخبير بالأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق في تغريدة على حسابه في "تويتر": بقي ثلاثة عشر يوماً وينتهي الوسم، وتبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي أولها برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط هو البرد الأقسى بالسنة، يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة، وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته.

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يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، وتمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.