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إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة

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من موقع الجريمة

إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

ألقت الشرطة الإندونيسية القبض على مواطن سعودي (29 عاماً) بتهمة قتل زوجته الإندونيسية (21 عاماً) بالضرب وسكب مادة حارقة عليها، إثر خلاف عائلي نشب بينهما في منزلهما بمدينة سيانجور، وفق ما كشفت صحيفة "radarsukabumi".

كما أشارت التقارير إلى أن الحروق في جسم الضحية بلغت 99%.

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وبحسب الصحيفة الإندونيسية، فقد خطط المشتبه به لجريمته قبل عدة أيام، حيث اشترى المادة الحارقة عن طريق أحد المتاجر الإلكترونية. إلا أنه نفى ذلك، وادعى خلال التحقيق معه أمس الأحد أنه استخدم هذه المادة في تنظيف الأرضية.

إلى ذلك أفادت الشرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجريمة وقعت بسبب شعور المتهم بالغيرة، لافتة إلى أنه حاول الفرار خارج البلاد غير أنه تم القبض عليه في مطار سوكارنو هاتا في مدينة تانجيرانج أثناء قيامه بشراء تذكرة سفر إلى السعودية.

كما أوضحت أنه تم ضبط المشتبه به بعد مرور 7 ساعات على وقوع الجريمة، ولا يزال التحقيق مستمراً لكشف الملابسات.

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