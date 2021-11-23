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أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد

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الدكتور عبدالله عسيري
الدكتور عبدالله عسيري
فيروس كورونا

أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد

الدكتور عبدالله عسيري: التحذير الأميركي ليس جديداً

العربية.نت - نادية الفواز

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علق وكيل وزارة الصحة السعودية للأمراض المعدية، الدكتور عبدالله عسيري، على تحذير أكاديمية الطب الأميركية من جائحة قادمة محتملة، قد تكون أسوأ من جائحة كورونا.

وقالت الأكاديمية إنه من منظور وبائي فإن كورونا لا يمثل سيناريو لكلمة جائحة، لأنه لم يقتل عدداً كبيراً من الناس، متوقعة أن تقـتل الإنفلونزا القادمة نحو 33 مليون شخص.

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وقال عسيري في تغريده له عبر تويتر: "إن التحذير الأميركي ليس جديداً، حيث إن الأوبئة والجوائح تحدث منذ خلق الله الحياة على الأرض".

وأضاف: "الأكاديمية تقول إن جائحة الإنفلونزا عام 1919 قـتلت أكثر من “كوفيد- 19″، ونحن نقول إنه لولا لطف الله وما منّ به من احترازات ولقاحات، لكانت جائحة كورونا أشد من جائحة عام 1919".

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