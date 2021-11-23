تعزيزات من التحالف لجبهة مأرب.. وخسائر فادحة للميليشيات بتعز

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وصول دعم لوجيستي وتعزيزاتٍ إلى جبهة مأرب، فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثرَ من جبهة.

ففي تعز، تمكنت القوات المشتركة من السيطرة على مواقع جديدة في الريف الغربي بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي.

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أما في مأرب والبيضاء، فأعلن تحالفُ دعم الشرعية تنفيذ 17 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف التحالف أن الاستهدافات دمرت اثنتي عشرة آلية عسكرية.. وكبدت الميليشيات خسائرَ بشرية تجاوزت مئةً وعشَرةَ عناصر.

أشار تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء الى "تصعيد وسلوك عدائي للميليشيا الحوثية بنشر 11 لغما بحريا بشكل عشوائي".

ولفت التحالف الى تدميره" 231 لغما بحريا هددت السفن التجارية وناقلات النفط العملاقة"

وقال إن " جهود التحالف البحرية أسهمت في حرية الملاحة والتجارة العالمية".

أفادت قناة الإخبارية السعودية اليوم الثلاثاء بمقتل أكثر من 50 حوثيا بينهم قيادات في مواجهات مع الجيش اليمني جنوب مأرب.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق من الثلاثاء تنفيذ 17 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن الاستهدافات دمرت 12 آلية عسكرية للحوثين وألحقت بهم خسائر بشرية تجاوزت 110 عناصر من الميليشيا.

وفجر الثلاثاء كان التحالف قد أعلن أنه نفذ ضربات جوية استهدفت مواقع سرية للصواريخ الباليستية في صنعاء، مؤكداً تدمير هدف كبير للصواريخ الباليستية بحي ذهبان.

وقد أظهر مقطع متداول الانفجارات التي تلت ضربات التحالف لمواقع تخزين الصواريخ الباليستية الحوثية في صنعاء.