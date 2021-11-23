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السفارة الأميركية في السعودية تبارك فوز الهلال

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القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية

السفارة الأميركية في السعودية تبارك فوز الهلال

نادي الهلال حسم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي

العربية.نت - مريم الجابر

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باركت القائمة بأعمال السفارة الأميركية لدى السعودية مارتينا سترونغ، لفريق الهلال فوزه اليوم على فريق بوهانج الكوري في بطولة دوري أبطال آسيا ٢٠٢١.

وكان نادي الهلال قد حسم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 بهدفين نظيفين على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد بالرياض "درة الملاعب".

وبهذه النتيجة يواصل الهلال تزعم القارة الآسيوية بـ 8 ألقاب في رصيده، حيث يأتي نادي الهلال على رأس قائمة الأندية بـ 8 ألقاب قارية، حيث حصل الزعيم على 4 ألقاب لبطولة دوري أبطال آسيا حققها في أعوام “1991، 2000، 2019”، والأخير اليوم 2021، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية في أبو ظبي.

والهلال يحمل الرقم القياسي في تاريخ المشاركة في النهائي بـ 8 مرات، حصد منها 4 ألقاب حتى الآن.

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