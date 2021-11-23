شاهد كيف غرقت السيارات في سيول الأمطار شمال السعودية

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي غرق عدد من المركبات في سيول شرق مدينة القريات شمال السعودية، على إثر موجات الأمطار والبرد التي هطلت خلال اليومين الماضية، وتسببت في جريان بعض الأودية والسيول.

في حين خطف المصور عبدالعزيز الفالح، مشاهد لغرق مركبات في السيول التي شهدتها القريات، وتحدث إلى "العربية.نت" بقوله: "مجموعة من الهواة قاموا بتوثيق المناظر الجميلة، نظير اهتمامهم ومطاردتهم للسحاب، وربما يقطعون آلاف الكيلومترات لحضور مثل هذه المشاهد وتوثيقها للناس من أمطار وسيول وبرد".

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وأضاف: "أنا وأصدقائي قطعنا حوالي 450 كم من مدينة سكاكا إلى القريات لتوثيق هذه الحالة المطرية، بسبب اهتمامنا الدائم في التنقل من مكان لآخر، متتبعين خطوات الأمطار وتأثيراتها على الأجواء".

السيارات الغارقة

وأشار الفالح في حديثه إلى أن السيارات الغارقة لم تكن بسبب تهور السائقين، وإنما نتيجة شدة المطر الهاطل في الليل، وأصحاب هذه السيارات تركوها وطلبوا المساعدة من الناس بعد تعطلها وجاء السيل، وغطى هذه السيارات، فالمطر كان شديداً لكن خرج أصحاب السيارات سالمين".

موجات بادرة

من جهته علق خبير الطقس وأستاذ المناخ الدكتور عبدالله المسند، في تغريده على حسابه في "تويتر"، بالقول: "نشوة الأمطار وسكرة الفرح بسقوطها، تجعل بعض الناس يغفل عن الأخذ بالاحتياطات اللازمة فتكون العواقب وخيمة".

وكان خبير الطقس الدكتور، خالد الزعاق، قال: "تبدأ المربعانية، وهي موسم بداية البرد الفعلي، خلال أيام، والبداية ستكون مع برد معتدل ورطب، وآخر نجومها مع بداية الشبط البرد الأقسى بالسنة، يعني بعد 30 يوماً سنعيش أبرد أيام السنة، وهو موسم برد الأزيرق والذي سمي بهذا لأن الأجساد تزرق من شدته".

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني تحذر بشكل مستمر بضرورة توخّي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، وعدم الجلوس في مجاري السيول أو عبورها، كما حذرت من المجازفة بعبور مجاري السيول تخوفاً من مداهمة المياه وازدياد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية فيتعذر مغادرة مركبتك.

كما ينصح الدفاع المدني، بعدم الاقتراب من تجمعات المياه، فعادة تكون حوافها قابلة للانهيار، كما حذر من أنّ المياه قد تغطي جسرًا منجرفًا أو طريقًا مكسرًا فيلزم الحذر والانتباه.