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باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه

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الاسمنت داخل معدة المريض
الكتلة الإسمنتية التي تجمّدت في أمعاء الرجل

باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه

إدارة الصحة تؤكد لـ"العربية" أن الرجل، الذي خضع لعملية دامت 3 ساعات، بات بحالة جيدة

العربية.نت - حامد القرشي

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تمكن طاقم طبي وفني في مستشفى الملك عبد العزيز بجدة (غرب السعودية) من إنقاذ عامل باكستاني الجنسية في الثلاثين من عمره، حاول الانتحار ببلع مادة سائلة (خليط إسمنتي) تجمدت داخل أحشائه، ما أدى إلى انسداد تام في المعدة وسط آلام حادة في منطقة بطن الرجل.

الفريق الطبي الذي أنقذ الرجل
الفريق الطبي الذي أنقذ الرجل
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وقالت إدارة الصحة في جدة لـ"العربية.نت" إنه تم نقل المريض على إثر الآلام التي انتابته إلى الطوارئ حيث تم إجراء كافة التحاليل والأشعة اللازمة له.

وعلى الفوز تم إدخاله إلى غرفة العمليات واستخراج الجسم الإسمنتي من معدته، وإعادة إصلاح الأضرار التي طالت نسيج المعدة في عملية استغرقت ما يقارب الثلاث ساعات.

وأكدت إدارة الصحة في جدة أن المريض حالياً بصحة جيدة ووضعه مستقر.

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