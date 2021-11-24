.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي

  • الخط
طيران التحالف اليمن
تعبيرية

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي

التحالف: تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصراً من ميليشيا الحوثي

دبي _ العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نفذ تحالف دعم الشرعية في اليمن، 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف تدمير 11 آلية عسكرية وخسائر بشرية وصلت إلى 95 عنصرا من ميليشيا الحوثي.

وأعلن تحالف دعم الشرعية، فجر اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ غارات على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء.

وأوضح أن العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة.

ولفت إلى أن الميليشيا استخدمت مبنى قيد الإنشاء كمعمل سري للطائرات المسيّرة. وقال: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

التحالف: 17 استهدافا للحوثيين بمأرب والبيضاء.. ومقتل أكثر من 110 اليمن اليمن والحوثي التحالف: 17 استهدافا للحوثيين بمأرب والبيضاء.. ومقتل أكثر من 110

وكان التحالف طلب من المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة، مؤكدا أن "العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وكان أعلن في وقت سابق وصول دعم لوجيستي وتعزيزات إلى جبهة مأرب، فيما تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة على أكثر من جبهة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة.. بلاغ ضد محمد رمضان فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة.. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه باكستاني بجدة حاول الانتحار ببلع خليط إسمنتي.. وهكذا تم إنقاذه
أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد أكاديمية أميركية تحذر من وباء جديد.. الصحة السعودية ترد
شاهد كيف غرقت السيارات في سيول الأمطار شمال السعودية شاهد كيف غرقت السيارات في سيول الأمطار شمال السعودية
التحالف: العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة التحالف: العملية بصنعاء استهدفت مواقع سرية لنشاط الطائرات المسيّرة
السعودية: اقتحام الحوثي لسفارة أميركا عمل إجرامي ينتهك الأعراف السعودية: اقتحام الحوثي لسفارة أميركا عمل إجرامي ينتهك الأعراف
الملك سلمان: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك  الملك سلمان: ندعو لتضامن عالمي لمكافحة الإرهاب وتبني مبادئ التعايش المشترك 
قبل أن تذهب
أسعار النفط تواصل الارتفاع رغم قرار بايدن
أسعار النفط تواصل الارتفاع رغم قرار بايدن
اكتشف المزيد