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السعودية ترشح فيلم "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار

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من فيلم حد الطار

السعودية ترشح فيلم "حد الطار" لتمثيلها في مسابقة الأوسكار

لجنة الترشيح ضمت الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، المنتج محمد التركي، ومدير مهرجان الأفلام السعودية، السينمائي أحمد الملا

العربية.نت - نادية الفواز

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اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "حد الطار" للتمثيل الرسمي في مسابقة الأوسكار المقبلة عن فئة أفضل فيلم دولي.

وقد جرى ترشيح الفيلم من قِبل اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار المكونة من رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، والمخرجة هيفاء المنصور، والناقدة والمخرجة هناء العمير، ومدير اللجنة التنظيمية لمهرجان البحر الأحمر، المنتج محمد التركي، ومدير مهرجان الأفلام السعودية، السينمائي أحمد الملا.

من فيلم حد الطار
من فيلم حد الطار

المنافسة مع أفلام عالمية

وسيدخل الفيلم بهذا الترشيح في منافسة مع أفلام من بقية دول العالم، وسيمر بعدة مراحل فرز، قبل الإعلان عن القائمة الأولية ثم النهائية التي ستختارها الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون المانحة لجوائز الأوسكار، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في حفل الدورة 94 الذي سيُقام على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس بتاريخ 27 مارس 2022.

الفيلم حصل على عدة جوائز

وقد عُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان القاهرة السينمائي، وحاز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المهرجان، كما عرض في مهرجان مالمو السويدي للسينما العربية، وحاز على جائزة أفضل مخرج، إلى جانب عرضه داخل المملكة ونيله جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الأفلام السعودية.

نجاح كبير للفيلم السعودي "حد الطار" في مهرجان القاهرة السينمائي ثقافة وفن نجاح كبير للفيلم السعودي "حد الطار" في مهرجان القاهرة السينمائي

تمثيل السعودية في الأوسكار

وقال عبدالعزيز الشلاحي، مخرج الفيلم، عن ترشيح فيلمه لتمثيل السعودية في مسابقة الأوسكار: "سعيد وفخور لتمثيل المملكة العربية السعودية في سباق الأوسكار عن فئة أفضل فيلم دولي، سبقتنا أفلام رائعة وستتبعنا أفلام أكثر وستصل السينما السعودية بطموح صناعها إلى أكبر المحافل".

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