القبض على السعودي المسيء للذات الإلهية

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن سعودي أساء للذات الإلهية، بحسب ما أكده المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية مواطن والقبض عليه، بعد حديثه في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

وجه النائب العام في السعودية بالقبض على شخص أساء للذات الإلهية عبر "تويتر"، بعد رواج المقطع على منصات التواصل الاجتماعية أمس، حيث صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن النائب العام الشيخ سعود المعجب أصدر أمراً بضبط وإحضار شخص ظهر وهو يتحدث في إحدى مساحات برنامج التواصل "تويتر" بكلام ينطوي على إساءة للذات الإلهية.

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وقال المصدر إن النائب العام وجه بمباشرة إجراءات التحقيق معه، بعد التحقق من صحة المحتوى ونسبته إليه.

وكان نشطاء منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقطعاً بشكل واسع يظهر فيه أحد الأشخاص في غرفة صوتية في تويتر تحدث فيها عن خلق الكون فيما طالب المغردون من خلال وسم #عبدالرحمن_يستهزئ_بالله، بالقبض على الشخص واتخاذ اللازم حياله.