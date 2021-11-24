مناظر شتوية ساحرة في هذه الجزيرة السعودية

بأجواء شتوية ومناظر ساحرة، ارتدت جزيرة سعودية ثوب الجمال نظير طبيعتها البكر، وتضاريسها الفريدة من نوعها، عبر شواطئ رملية بيضاء مدهشة، وطبيعة ملائمة لهواة الغوص والسياحة والصيد.

المصور الضوئي "حسن أبو سحيم" وثق تلك المشاهد في مجموعة صور، أظهرت مكامن الجمال التي تحتضنها جزيرة "سِمر" في عسير جنوب السعودية.

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وقال أبو سحيم لـ"العربية.نت": تقع الجزيرة على ساحل منطقة عسير إحدى الجزر التابعة لمحافظة القحمة جنوب غربي السعودية الشهيرة بالشعاب المرجانية و الطيور المهاجرة، وتميز بشواطئ رملية بيضاء جميلة وطبيعة ملائمة و جذابة لهواة الصيد والسباحة والغوص.

وأضاف: أن المناظر في الجزيرة تفوق الوصف، فلون شواطئها فيروزية وتكثر في سواحلها الطيور المهاجرة، كما شاهد دائما طائر الخرشنه وطيور البجع والنوارس وغيرها من أنواع الطيور.

وقال: "أجمل أوقات زيارة الجزيرة هو موسم الشتاء، حيث تتمتع بأجواء معتدلة ومناسبة جداً للصيد أو الغوص والسياحة.

