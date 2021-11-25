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السماح بالطواف لغير المعتمرين.. وهذه هي الآلية

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طواف

السماح بالطواف لغير المعتمرين.. وهذه هي الآلية

سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف

العربية.نت - حامد القرشي

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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني حيدر، أنه قد صدرت الموافقة بإتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام عبر إضافة أيقونة حجز الطواف عبر تطبيق اعتمرنا وذلك ضمن جهود العودة التدريجية بعد تخفيف الاحترازات الناجمة عن جائحة كورونا.

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وأوضح أن الرئاسة بالتعاون مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام قد أتمت الاستعدادات لاستقبال المصلين الراغبين لأداء سنة الطواف بالدور الأول على ثلاث فترات هي من: ٧-١٠ صباحاً، ٩-١١:٥٩ مساءً، ١٢-٣ صباحاً، مع تهيئة كافة الخدمات للطائفين من خلال توزيع مشربيات ماء زمزم المبارك، والتعقيم المستمر، وتهيئة الأبواب والمداخل والمخارج.

فيما أكد أنه سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمطاف بالصحن الأول واستقبال الطائفين وتفويجهم عبر الأبواب المؤدية إلى المطاف بيسر وسهولة، مع الحرص على انسيابية الحركة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعا قاصدي المسجد الحرام للتقيد بموعد التصريح الصادر والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة بالمسجد الحرام والتقيد بارتداء الكمامة الطبية طوال فترة تواجدهم بالمسجد الحرام.

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