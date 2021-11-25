سر اللوحة التي أهداها خالد الفيصل لروسيا.. الرسامة تكشف

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، هدية المملكة لروسيا بمناسبة مرور 95 عامًا على العلاقات السعودية الروسية.

مادة اعلانية

والهدية عبارة عن لوحة فنية بعنوان "تاريخ ومستقبل"، وتسلمها بالنيابة رئيس جمهورية تتارستان.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا والعالم الإسلامي"، الذي يُعقد هذا العام بمحافظة جدة، تحت شعار "الحوار وآفاق التعاون"، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتعود اللوحة للفنانة السعودية "نبيلة أبو الجدايل"، حيث رسمت اللوحة على الحرير وعنوانها "تاريخ ومستقبل " بمناسبة مرور 95 عاما على العلاقات بين البلدين.

وقالت أبو الجدايل: "تشرفت بالسلام على الأمير خالد الفيصل إبان تسليمه لرئيس جمهورية تتارستان لوحتي على الحرير بعنوان (تاريخ ومستقبل)، كما تشرفت باختيار وزارة الخارجية السعودية للوحتي وإهدائها في هذا المؤتمر، وتقديمها كهدية من قبل الأمير خالد الفيصل كهدية لروسيا الاتحادية".

كما أشارت إلى أنها اختارت وجود الصقور لأنها ثقافة مشتركة بين السعودية وروسيا.

سر الاختيار

أما بالنسبة لاختيارها تصميم المجلس فهو مزيج من مجلس الملك سلمان بقصر العوجا في الدرعية، وغرفة العرش بقصر الشتاء في سانت بطرسبورغ في روسيا.

يذكر أن الفنانة نبيلة أبوالجدايل درست الفن في جامعة نورث إيستيرن وجامعة هارفارد في مدينة بوسطن الأميركية.