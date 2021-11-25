.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مباحثات سعودية برازيلية حول جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

  • الخط
وزير الخارجية السعودي في البرازيل

مباحثات سعودية برازيلية حول جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع وزير العلاقات الخارجية البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير السعودي، الذي يزور البرازيل، استعرض مع فرانسا جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وزير الخارجية السعودي في البرازيل
وزير الخارجية السعودي في البرازيل

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى أوجه تعاون البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الطاقة، كما تناولت تطوير الاستثمارات بين البلدين خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً
الأكثر قراءة
فيديو يفطر القلوب.. حلم طفلتين مصريتين يتحقق في الرياض فيديو يفطر القلوب.. حلم طفلتين مصريتين يتحقق في الرياض
كيف وثقت الأغنية الشعبية أحياء مدينة الرياض؟ كيف وثقت الأغنية الشعبية أحياء مدينة الرياض؟
سر اللوحة التي أهداها خالد الفيصل لروسيا.. الرسامة تكشف سر اللوحة التي أهداها خالد الفيصل لروسيا.. الرسامة تكشف
السماح بالطواف لغير المعتمرين.. وهذه هي الآلية السماح بالطواف لغير المعتمرين.. وهذه هي الآلية
هيئة تطوير بوابة الدرعية تكشف عن رؤيتها لساحة الدرعية هيئة تطوير بوابة الدرعية تكشف عن رؤيتها لساحة الدرعية
مؤتمر الفن الإسلامي: هذا موعد انطلاق موقع أرشفة الحرمين مؤتمر الفن الإسلامي: هذا موعد انطلاق موقع أرشفة الحرمين
قبل أن تذهب
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
اكتشف المزيد