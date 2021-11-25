مباحثات سعودية برازيلية حول جهود منع إيران من امتلاك سلاح نووي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الخميس، مع وزير العلاقات الخارجية البرازيلي كارلوس ألبيرتو فرانسا الجهود الدولية الهادفة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، ومبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوزير السعودي، الذي يزور البرازيل، استعرض مع فرانسا جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

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كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية البرازيلية وسبل تعزيزها نحو شراكة وثيقة في مختلف المجالات، وأهمية تكثيف العمل الثنائي المشترك في القضايا الإقليمية والدولية التي تخدم مصالح البلدين.

وتطرقت جلسة المباحثات إلى أوجه تعاون البلدين في العديد من المجالات وخاصة مجالات الطاقة، كما تناولت تطوير الاستثمارات بين البلدين خاصة في ضوء رؤية المملكة 2030.