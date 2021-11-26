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الملكية الفكرية السعودية تحجب 1110 مواقع إلكترونية مخالفة

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الملكية الفكرية السعودية تحجب 1110 مواقع إلكترونية مخالفة

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، اليوم الجمعة، عن استمرارها في حجب المواقع الإلكترونية التي تنتهك حقوق البث والأفلام والمسلسلات وغيرها، مؤكدة أن العمل مستمر من أجل تعزيز ‎احترام الملكية الفكرية.

وأوضحت الهيئة أنها حجبت حتى الآن 1110 مواقع، وذلك بعد 4657 جولة تفتيشية إلكترونية للمواقع المشتبه بها.

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كما شددت على أن العمل مستمر لتطبيق النظام بحق كل المخالفين لنظام حقوق المؤلف، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها.

كذلك أهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي @saipksa والبريد الإلكتروني Saip@Saip.gov.sa والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421.

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