إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاغون في منفذ الحديثة

واصلت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية جهودها في التصدي لمحاولات أرباب التهريب، حيث تمكنت من إحباط 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق فنية مختلفة، لكنها اصطدمت بكفاءة منسوبي الهيئة في المنفذ وخبرتهم في التعامل مع مثل هذه الحالات، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها عُثر على 467.441 حبة كبتاغون مخبأة في تجويف أسفل أرضية إحدى الشاحنات القادمة عبر المنفذ، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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"طحين نشا"

كما قاد الحضور الذهني لمنسوبي الهيئة لإحباط المحاولة الثانية، التي كانت عبارة عن إرسالية "طحين نشا" أخفى بداخلها المهرب 566.279 حبة كبتاغون وذلك بطريقة فنية داخل الأكياس. وفي المحاولة الثالثة تمكن منسوبو الهيئة في المنفذ من إحباط 136.045 حبة كبتاغون، كانت مخبأة داخل الراديتر الخاص بإحدى الشاحنات، وذلك بعد تجويفه وتعبئته بالحبوب بطريقة فنية.

كذلك أضافت الهيئة أنه تم أيضاً إحباط محاولة تهريب رابعة، وذلك بعد العثور على 184.883 حبة كبتاغون مخبأة في تجويف ديكور الثلاجة الخاصة بكابينة إحدى الشاحنات.

في أجزاء متفرقة

وتابعت أنه في المحاولة الخامسة تم إحباط 473.255 حبة كبتاغون بعد أن قام المهرب بإخفائها بطريقة فنية في أجزاء متفرقة من شاحنته التي كان يقودها، وفي المحاولة السادسة جرى إخفاء 282.558 حبة كبتاغون في أرضية إحدى الشاحنات. كما أحبطت الهيئة محاولة تهريب حبوب كبتاغون سابعة بلغ عدد المضبوطات فيها 26.744 بعد العثور عليها مُخبأة بمخابئ في الواجهة الأمامية للشاحنة.

إلى ذلك كشفت أنه بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض عليهم وعددهم 12 شخصاً.

إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادرتها وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقاً لأحد أبرز مهامها المتمثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات، مشددة على أنها تعمل على توحيد الجهود مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات للإسهام في فاعلية المنهجية المتبعة بين الجهتين لمكافحة تهريب المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها.

ودعت في الوقت ذاته إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية 1910 أو عبر البريد الإلكتروني 1910@Zatca.gov.sa أو الرقم الدولي 00966114208417، حيث تتولى من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.