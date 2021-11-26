الأخ الأكبر يحل ضيفاً في الرياض.. سلمان خان يفاجئ السعوديين

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، تنظيم حفل للفنان الهندي سلمان خان ضمن فعاليات موسم الرياض، في 10 ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن التذاكر ستُطرح قريباً.

ويعد خان نجم الهند الأول بلا منازع على الرغم من وجود أسماء أخرى تتمتع بشعبية كبيرة محليًا وعالميًا، سواء من أبناء جيله أو حتى الجيل الحالي، لكنه الوحيد الذي استطاع أن يحصد لقب "بهاي" أي الأخ الأكبر، في دلالة على عشق الجماهير له.

مادة اعلانية

وكان النجم البالغ من العمر 55 عامًا، بدأ مشواره في بوليوود عام 1988، وقدم للسينما الهندية 107 أفلام؛ أشهرها "بودي جارد"، و"إيك تايجر"، و"جاي هو".

موسم الرياض ومحركات البحث

يذكر أن موسم الرياض يضم 7.5 ألف فعالية، بينها 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضًا مسرحيًّا.

ويعتبر جدول حفلات الموسم من أكثر المواضيع بحثا على محركات البحث من قبل السعوديين والعديد من المواطنين في البلدان العربية، لا سيما أنه يضم نجوما ومشاهير عدة، كما يحمل موسم هذا العام في حلته الجديدة وفي نسخته الثانية شعار "تخيل أكثر"، في إشارة إلى المفاجآت والفعاليات غير المسبوقة التي يخبئها في جعبته.

يشار إلى أن الحفلات الغنائية لا تشكال سوى 2% فقط من فعاليات الموسم، بحسب ما أكد سابقا رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.