السعودية: السماح بالقدوم المباشر لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا

أفاد مصدر في وزارة الداخلية السعودية بأنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة، اعتباراً من اليوم السبت.

وأوضح المصدر أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.

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كذلك، أكد على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة، موضحاً أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وكانت المملكة علقت القدوم المباشر مؤقتاً من بعض الدول إليها، والذي يستلزم قضاء 14 يوماً خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًا وعالميًا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن تطورات جائحة كورنا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول، اتخذ القرار.