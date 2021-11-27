انتخاب هيفاء آل مقرن رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية باليونسكو

انتخب المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" المندوبة الدائمة للمملكة لدى اليونسكو، الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، رئيسة للجنة البرامج والعلاقات الخارجية المنبثقة من المجلس التنفيذي للمنظمة للفترة من 2021 حتى 2023.

جاء ذلك خلال الدورة 213 من المجلس التنفيذي، التي عقدت أمس الجمعة في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جهتها، علقت الأميرة هيفاء على الأمر عبر حسابها في تويتر قائلة: "سررت بانتخاب المجلس التنفيذي @UNESCOarabic المملكة العربية السعودية، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع".

سررت بانتخاب المجلس التنفيذي @UNESCOarabic المملكة العربية السعودية، رئيساً للجنة البرامج والعلاقات الدولية للمجلس، حيث تستمر المملكة بتحقيق مساعيها وجهودها لضمان مستقبل أفضل للجميع 🇸🇦 https://t.co/AKhGsh0Igq — Haifa Al Mogrin هيفاء آل مقرن (@HaifaAlMogrin) November 26, 2021

نبذة عنها

الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود عام 2000، وعلى درجة ماجستير العلوم في الاقتصاد من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية (SOAS) في لندن عام 2007.

شغلت منصب الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة، والوكيل المساعد لشؤون مجموعة العشرين في وزارة الاقتصاد والتخطيط. كما عملت سابقاً في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمدة 7 سنوات، غطت خلالها مجالات متعلقة بالتنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان. وقبيل ذلك عملت كمحاضرة بجامعة الملك سعود في الرياض.

وفي 14 يناير 2020، تم تعيينها مندوبة دائمة للمملكة العربية السعودية في اليونسكو، ومنحها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة في 28 شعبان 1442 هـ الموافق 6 أبريل 2021.