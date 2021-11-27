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سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم

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محمد آل مخلص بعد تحقيقة البطول

سعودي ذهب لعلاج ابنه في أميركا.. فعاد بطلاً للعالم

العربية.نت - حامد القرشي

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بعد رحلة كفاح مليئة بالعزيمة والإصرار، حقق شاب سعودي بطولة عالمية، بينما كان في الولايات المتحدة برحلة علاج لابنه، حيث أحرز ذهبية بطولة العالم في رياضة "جوجيتسو" القتالية.

فقد عبّر السعودي محمد آل مخلص لـ"العربية.نت"، عن فرحته العارمة عند وصوله أرض الوطن أمس الجمعة، وسط استقبال حافل بعد غياب عام بسبب تواجده في أميركا لعلاج ابنه فهد.

اتحاد الجوجيتسو يدشن أولى بطولاته الرسمية رياضة سعودية اتحاد الجوجيتسو يدشن أولى بطولاته الرسمية

وأوضح أن قصة مرض ابنه بدأت منذ الولادة بعد أن كشفت كل الفحوص الطبية أنه يعاني من مرض عضال في الرئتين ويحتاج إلى زراعة.

كما أضاف "ذهبت أنا وابني فهد ووالدته إلى أميركا خلال جائحة كورونا لزراعة الرئة، بسبب حالته الخطيرة".

بطولات محلية

وتابع قائلاً "أثناء تواجدي هناك، بدأ شغفي بهذا النوع من الرياضة، فالتحقت برياضة الجوجيستو، وأثناء التمارين أبلغني المدرب بأن التحق في البطولات المحلية لتميزي في هذه الرياضة، فاشتركتُ في جميع البطولات المحلية في أميركا، ولم أخسر أي بطولة".

خلال استقباله في المطار يوم أمس
خلال استقباله في المطار يوم أمس

وأضاف أن "مشاهدتي لابني فهد بين الجماهير بأسطوانة الأكسجين، وتشجيعه لي طيلة البطولات، كانت المحفز الكبير لتحقيق الذهبية في البطولة".

كذلك، أوضح أن ابنه وزوجته لا زالا بأميركا، في انتظار زراعة الرئة في أحد المستشفيات المتخصصة، بينما عاد هو أمس الجمعة.

وأوضح آل مخلص، أن هذه الرياضة من الرياضات المهمة للدفاع عن النفس، ولها قوانين معينة تختلف عن غيرها.

ذهبية العالم

كما أشار إلى أن هناك العديد من الأحزمة المختلفة، وكل لون يدل على درجة إتقان الرياضة، مثل الحزام الأبيض فهو دلالة على المبتدئين، والأسود دلالة على المحترفين، كما أن اللاعبين يرتدون بدلة تسمى الكيمونو، وتصنع من مادة قطنية خفيفة.

يذكر أن السعودي محمد آل مخلص حقق ذهبية بطولة العالم في رياضة "جوجيتسو" التي أقيمت في هيوستن بولاية تكساس الأميركية على مدار ثلاثة أيام في أكتوبر الماضي.

وكان بث عدة فيديوهات من المستشفى مع نجله وداخل قاعة البطولة باحتفاله معه بعد التتويج.

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