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سفارة السعودية في جنوب إفريقيا: الوضع الصحي مطمئن

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سفارة السعودية في جنوب إفريقيا

سفارة السعودية في جنوب إفريقيا: الوضع الصحي مطمئن

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت سفارة السعودية في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن تطورات جديدة بشأن الوضع الصحي بعد انتشار متحور أوميكرون الجديد.

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فقد أشارت السفارة في بيان إلى أن الوضع الصحي مطمئن ومستقر ولا يدعو للقلق وذلك وفقًا لما صدر عن السلطات الرسمية المختصة في جنوب إفريقيا ولم يتم اتخاذ أي إجراءات احترازية جديدة.

فيما دعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين هناك بتسجيل بياناتهم ووسائل التواصل معهم وذلك بالتسجيل في موقع وزارة الخارجية (فنار) Www.mofa.gov.sa، وكذلك عبر البريد الإلكتروني للسفارة ZAEMB@MOFA.GOV.SA.

وشددت على ضرورة اتباع المواطنين السعوديين المتواجدين في جنوب إفريقيا للإجراءات الصحية الاحترازية المتبعة، لافتة إلى "أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن الاتصال على هاتف طوارئ شؤون المواطنين السعوديين وهاتف السفارة، وذلك على إثر إلغاء وإيقاف العديد من خطوط الطيران الدولية لرحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا".

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