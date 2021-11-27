شؤون الحرمين تجهز التوسعة الثالثة للمعتمرين

جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التوسعة السعودية الثالثة، لاستقبال المصلين بالتوسعة السعودية الثالثة.

وتشكل التوسعة إضافة مهمة في استقبال المصلين، نظراً لما تحويه من أعداد كبيرة للمصليات، إضافة إلى تنظيمها في التعامل مع الحشود وإتاحة الممرات بين مختلف المصليات.

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كما تشمل التوسعة الساحات، ومنها الغربية التي تضم دورات مياه وممرات رحبة بالرغم من استمرار الأعمال، إلا أنها تساهم ببعض أجزائها في مواسم العمرة، إضافة إلى تأمين الخدمات الضرورية لتوفير الراحة للمصلين.

سلالم كهربائية

وأكد مدير الإدارة العامة للتوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام المهندس وليد المسعودي، أن السلالم الكهربائية شغلت لخدمة الحركة الرأسية ما بين طوابق مبنى التوسعة لسهولة تنقل المصلين.

كذلك، شغل نظام التكييف بما يتناسب مع حالة الطقس إلكترونياً، بالإضافة إلى نظام إضاءة يعمل وفق مقاييس تراعي حاجة العين بصرياً، ونظام الصوت الذي يتلاءم مع كل موقع بنظام إلكتروني آلي وأنظمة مكافحة الحريق آلياً.

وأوضح أنه تتوافر داخل التوسعة خدمات متكاملة، من تأمين السجاد وتعطيره، وتقديم سقيا زمزم مبرد، وتأمين المصاحف بلغات مختلفة، مما يهيئ الأجواء الروحانية لقاصدي المسجد الحرام لأداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، وتقديم أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.