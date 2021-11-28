إطلاق موسم جديد من جائزة "عصاميون" لدعم رواد الأعمال السعوديين

بحضور عدد من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في السعودية، وممثلين عن وزارات الصحة والصناعة والسياحة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة اتحاد الغرف السعودية، أُطلقت مبادرة محمد السبيعي لدعم رواد الأعمال "عصاميون" موسمها الرابع لعام 2022، في حفل كبير أقيم بالرياض.

وتهدف مبادرة "عصاميون" التي انطلقت منذ عام 2019، إلى دعم رواد ورائدات الأعمال السعوديين أصحاب المشاريع المبتكرة والرائدة، ومساعدتهم على استكمال طموحهم، واكتشاف فرص النمو والتوسع، ضمن المساعي في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وتنطلق المبادرة هذا العام بأربعة مسارات مختلفة، هي "أفضل شخصية عصامية ريادية"، "أفضل مشروع تجاري"، "أفضل مشروع صناعي"، و"أفضل مشروع صحي"، حيث يحصل الفائزون على جوائز مالية تصل قيمتها إلى 400 ألف ريال، إضافة إلى جولات تدريبية وفرص استثمارية وأوسمة توثيقية.

وشهد الحفل تدشين النسخة الجديدة من منصة المبادرة على الإنترنت، حيث بات بإمكان رواد ورائدات الأعمال السعوديين إنشاء حسابات لهم على المنصة www.esameyoon.com والتسجيل بدءا من اليوم وحتى نهاية يوم 31 ديسمبر 2021م، فيما سيتم الإعلان عن الفائزين في حفل كبير يقام على هامش منتدى (ماسك) السنوي للاستثمار، في 6 فبراير 2022.