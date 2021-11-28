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السعودية تعلن عدم رصد أي إصابة بكورونا أوميكرون حتى الآن

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فيروس كورونا

السعودية تعلن عدم رصد أي إصابة بكورونا أوميكرون حتى الآن

47 مليون جرعة لقاح جرى إعطاؤها في المملكة حتى الآن

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة السعودية إن عودة نشاط كورونا جاء لعدم وصول بعض الدول لنسب عالية من التحصين باللقاح.

وفي مؤتمر صحفي بشأن تطورات كورونا محليا ومتحور "أوميكرون" عالميا، أعلنت الصحة السعودية أن 47 مليون جرعة لقاح جرى إعطاؤها في المملكة حتى الآن.

وأكدت أن المملكة تمر باستقرار في منحنيات إصابات كورونا.

وقدمت هيئة الصحة العامة في السعودية إفادة مفصلة عن المتحور الجديد "أوميكرون"

وأوضحت أن اللقاحات هي أحد أهم الأساليب للحماية من المتحورات الجديدة لكورونا.

وأعلنت السعودية عدم رصد أي حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" بالمملكة حتى الآن.

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وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تقرر تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جمهورية مالاوي، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية موريشيوس، جمهورية جزر القمر والمغادرة إليها.

كما تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة أو غير مباشرة من الدول المشار إليها فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقًا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وسيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام على جميع الفئات المستثناة من القادمين من تلك الدول، بمن في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

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